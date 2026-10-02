Россияне ударили по АЗК "Укрнафты" на Днепропетровщине

Российские оккупанты 2 октября дважды атаковали дронами автозаправочный комплекс "Укрнафты" в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуры.
"Российские FPV-дроны дважды атаковали один из наших автозаправочных комплексов в Днепропетровской области", - сообщил Кукура.
По его словам, объект получил повреждения, но работники и посетители не пострадали.
В настоящее время оцениваются последствия и определяется объем восстановительных работ. "Укрнафта" продолжает работать.
Фото: последствия удара по АЗК "Укрнафты" на Днепропетровщине (facebook.com/bogdan.kukura)
Напомним, Россия в последнее время активизировала атаки на автозаправочные станции в Украине. В частности, под ударами оказались АЗС сети "Укрнафта" в Киеве.
Так, утром 23 сентября россияне атаковали дронами две АЗС "Укрнафты" в разных районах Киева.
В Голосеевском районе дрон попал непосредственно в заправку, а в Дарницком - загорелась крыша другой АЗС, один человек пострадал.
15 сентября враг также попал по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве.