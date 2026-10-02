Россияне ударили по АЗК "Укрнафты" на Днепропетровщине

Удары по АЗС "Укрнафти"

Напомним, Россия в последнее время активизировала атаки на автозаправочные станции в Украине. В частности, под ударами оказались АЗС сети "Укрнафта" в Киеве.

Так, утром 23 сентября россияне атаковали дронами две АЗС "Укрнафты" в разных районах Киева.

В Голосеевском районе дрон попал непосредственно в заправку, а в Дарницком - загорелась крыша другой АЗС, один человек пострадал.

15 сентября враг также попал по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве.