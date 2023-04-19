Росіяни вдарили з авіації по приватних будинках в Оріхові

"Терористи знову вгатили бомбою по цивільному сектору: постраждали приватні будинки та майно. Фахівці вже працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки", - сказано у повідомленні.

При цьому даних про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, вчора окупанти тричі атакували Оріхів - були запалювальними снарядами по приватному сектору.

Окрім того, у вівторок у Запорізькій області збили п’ять "Шахедів".

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