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Россияне ударили из авиации по частным домам в Орехове

Иллюстративное фото: россияне ударили из авиации по частным домам в Орехове (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли из авиации частные дома в Орехове в среду, 19 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Террористы снова ударили бомбой по гражданскому сектору: пострадали частные дома и имущество. Специалисты уже работают на месте попадания и ликвидируют последствия", - говорится в сообщении.

При этом данных о пострадавших не поступало.

Напомним, вчера оккупанты трижды атаковали Орехов - были зажигательными снарядами по частному сектору.

Кроме того, во вторник в Запорожской области сбили пять "Шахедов".

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