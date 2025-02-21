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Росіяни вдарили авіабомбою по Харківській області, постраждали п'ятеро людей

П'ятниця 21 лютого 2025 14:58
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Росіяни вдарили авіабомбою по Харківській області, постраждали п'ятеро людей Фото: наслідки атаки по Харківській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи вдарили авіабомбою по Золочівській громаді. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У результаті влучання однієї авіабомби на проїжджу частину неподалік приватного сектору селища Золочів, пошкоджені житлові будинки та адмінбудівлі, а також загоряння легкового авто", - пише ДСНС.

Фото: наслідки атаки по Харківській області (t.me/dsns_telegram)

Зазначається, що рятувальники після обстрілу оперативно ліквідували пожежу.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно обстрілює інфраструктуру України керованими авіаційними бомбами (КАБами), безпілотними літальними апаратами (БпЛА), ракетами різних типів та артилерією. Найчастіше під удари потрапляють прифронтові області й населені пункти України.

У ніч на 21 лютого росіяни запустили по Україні 160 дронів типу Shahed й безпілотники-імітатори із п'яти напрямків. Зокрема ворог атакував двома балістичними ракетами. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 87 дронів. Зокрема 70 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені.

Також цієї ночі ворог поцілив по промисловому об'єкту у Полтавській області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

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