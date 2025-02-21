Росіяни вдарили авіабомбою по Харківській області, постраждали п'ятеро людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що рятувальники після обстрілу оперативно ліквідували пожежу.

"У результаті влучання однієї авіабомби на проїжджу частину неподалік приватного сектору селища Золочів, пошкоджені житлові будинки та адмінбудівлі, а також загоряння легкового авто", - пише ДСНС.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно обстрілює інфраструктуру України керованими авіаційними бомбами (КАБами), безпілотними літальними апаратами (БпЛА), ракетами різних типів та артилерією. Найчастіше під удари потрапляють прифронтові області й населені пункти України.

У ніч на 21 лютого росіяни запустили по Україні 160 дронів типу Shahed й безпілотники-імітатори із п'яти напрямків. Зокрема ворог атакував двома балістичними ракетами. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 87 дронів. Зокрема 70 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені.

Також цієї ночі ворог поцілив по промисловому об'єкту у Полтавській області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

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