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Россияне ударили авиабомбой по Харьковской области, пострадали пять человек

Пятница 21 февраля 2025 14:58
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Россияне ударили авиабомбой по Харьковской области, пострадали пять человек Фото: последствия атаки по Харьковской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы ударили авиабомбой по Золочевской общине. В результате обстрела пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

"В результате попадания одной авиабомбы на проезжую часть неподалеку частного сектора поселка Золочев, повреждены жилые дома и админздания, а также возгорание легкового авто", - пишет ГСЧС.

Фото: последствия атаки по Харьковской области (t.me/dsns_telegram)

Отмечается, что спасатели после обстрела оперативно ликвидировали пожар.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно обстреливает инфраструктуру Украины управляемыми авиационными бомбами (КАБами), беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), ракетами различных типов и артиллерией. Чаще всего под удары попадают прифронтовые области и населенные пункты Украины.

В ночь на 21 февраля россияне запустили по Украине 160 дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы с пяти направлений. В частности враг атаковал двумя баллистическими ракетами. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 87 дронов. В частности 70 БпЛА-имитаторов были локально потеряны.

Также этой ночью враг попал по промышленному объекту в Полтавской области, в результате чего возник масштабный пожар.

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