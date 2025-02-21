РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою

Росія в ніч на 21 лютого випустила по Україні 160 дронів. Також ворог атакував балістичними ракетами Одеську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни випустили 160 "Шахедів" та безпілотників-імітаторів з п'яти напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово. Також противник завдав удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Одеській області із Криму. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Сили ППО знищили 87 дронів. Ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків). Протиповітряна оборона працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська, Київська, Полтавська та Харківська області. Нагадаємо, що вночі у Києві під час атаки дронів пролунали вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу ППО.