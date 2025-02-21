РФ вночі обстріляла промисловий об'єкт у Полтавській області, виникла велика пожежа
У ніч на 21 лютого російські терористи атакували промисловий об'єкт у Полтавській області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як пише ДСНС, рятувальники вже ліквідували пожежу на об'єкті. Зазначається, що внаслідок обстрілу обійшлось без постраждалих.
До ліквідації вогню були залучені:
- 87 вогнеборців;
- 34 одиниці техніки, у тому ж числі й пожежний турбінний робот.
Фото: наслідки обстрілу Полтавської області (t.me/dsns_telegram)
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно атакує інфраструктуру України. Зокрема кожної ночі терористи запускають безпілотні літальні апарати (БпЛА), що створює серйозну загрозу для цивільних.
У ніч на 21 лютого ворог запустив 160 БпЛА типу Shahed й безпілотники-імітатори із п'яти напрямків. Зокрема росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.
Станом н 8 ранку підтверджено збиття 87 дронів. Ще 70 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені.
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