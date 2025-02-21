РФ вночі обстріляла промисловий об'єкт у Полтавській області, виникла велика пожежа

У ніч на 21 лютого російські терористи атакували промисловий об'єкт у Полтавській області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як пише ДСНС, рятувальники вже ліквідували пожежу на об'єкті. Зазначається, що внаслідок обстрілу обійшлось без постраждалих. До ліквідації вогню були залучені: 87 вогнеборців;

34 одиниці техніки, у тому ж числі й пожежний турбінний робот. Фото: наслідки обстрілу Полтавської області (t.me/dsns_telegram)