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РФ вночі обстріляла промисловий об'єкт у Полтавській області, виникла велика пожежа

П'ятниця 21 лютого 2025 13:43
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РФ вночі обстріляла промисловий об'єкт у Полтавській області, виникла велика пожежа Фото: наслідки обстрілу Полтавської області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 21 лютого російські терористи атакували промисловий об'єкт у Полтавській області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як пише ДСНС, рятувальники вже ліквідували пожежу на об'єкті. Зазначається, що внаслідок обстрілу обійшлось без постраждалих.

До ліквідації вогню були залучені:

  • 87 вогнеборців;
  • 34 одиниці техніки, у тому ж числі й пожежний турбінний робот.

Фото: наслідки обстрілу Полтавської області (t.me/dsns_telegram)

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно атакує інфраструктуру України. Зокрема кожної ночі терористи запускають безпілотні літальні апарати (БпЛА), що створює серйозну загрозу для цивільних.

У ніч на 21 лютого ворог запустив 160 БпЛА типу Shahed й безпілотники-імітатори із п'яти напрямків. Зокрема росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Станом н 8 ранку підтверджено збиття 87 дронів. Ще 70 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені.

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