Росіяни вдарили з артилерії по одному з сіл Херсонської області: є загиблі

"Російські окупанти вдарили із артилерії по домівках мирних жителів у селі Новотягинка. Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці", - написав Прокудін.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти 51 раз атакували мирні населені пункти Херсона та області. Внаслідок чого загинули 5 мирних людей, а ще 21 людина дістала поранення різного ступеня тяжкості.

Додамо, що у Херсоні жителів просять не виходити на вулицю без потреби до кінця тижня через загрозу посилення обстрілів з боку росіян.

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