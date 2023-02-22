Россияне ударили из артиллерии по одному из сел Херсонской области: есть погибшие

"Российские оккупанты ударили из артиллерии по домам мирных жителей в селе Новотягинка. Обломки вражеских снарядов отобрали жизнь двух пожилых людей - 81-летней женщины и 68-летнего мужчины. От полученных ран они погибли на месте", - написал Прокудин.

Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупанты 51 раз атаковали мирные населенные пункты Херсона и области. В результате чего погибли 5 мирных людей, а еще 21 человек получил ранения разной степени тяжести.

Добавим, что в Херсоне жителей просят не выходить на улицу без надобности до конца недели из-за угрозы усиления обстрелов со стороны россиян.

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