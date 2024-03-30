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Росіяни вдарили артилерією по будинках у Донецькій області: є загиблі

Красногорівка, Субота 30 березня 2024 15:14
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Росіяни вдарили артилерією по будинках у Донецькій області: є загиблі Фото: росіяни вдарили артилерією по будинках у Красногорівці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники обстріляли місто Красногорівка Донецької області 30 березня. Загинули двоє пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Окупанти вдарили з артилерії по Красногорівці, в епіцентрі обстрілу був приватний сектор зі щільною житловою забудовою.

Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річна донька отримала поранення, її госпіталізували. Лікарі діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

На іншій вулиці жертвою російської атаки стала 70-річна жінка. Вона загинула у власному будинку.

Через обстріл пошкоджені житлові будинки містян й господарські споруди. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріл України 30 березня

Росія цієї ночі випустила по Україні 12 дронів, сили ППО збили 9 з них. Ворожі безпілотники збивали у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

У Полтавській області були влучання. Голова Полтавської ОВА повідомив, що під ударом був інфраструктурний обʼєкт у Полтавському районі. За словами очільника ОВА, внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

Також у Дніпропетровській області вночі збили чотири "Шахеди". Через падіння уламків горів елеватор. Крім того, росіяни по Нікополю безпілотником, внаслідок чого пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

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