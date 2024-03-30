У Дніпропетровській області горів елеватор через нічну атаку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

Крім того, росіяни обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду у Нікопольському районі. Люди не постраждали.

Також зранку окупанти вдарили по Нікополю безпілотником. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

У регіоні вночі збили чотири "Шахеди". Уламки збитого дрона впали на території елеватора, спалахнула пожежа. Її вже ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає.

Що відомо про нічну атаку дронів

Росія цієї ночі випустила по Україні 12 дронів, сили ППО збили 9 з них. Ворожі безпілотники збивали у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

У Полтавській області були влучання. Голова Полтавської ОВА повідомив, що під ударом був інфраструктурний обʼєкт у Полтавському районі.

За словами очільника ОВА, внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

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