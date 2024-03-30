ua en ru
Сб, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили артиллерией по домам в Донецкой области: есть погибшие

Красногоровка, Суббота 30 марта 2024 15:14
UA EN RU
Россияне ударили артиллерией по домам в Донецкой области: есть погибшие Фото: россияне ударили артиллерией по домам в Красногоровке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики обстреляли город Красногоровка Донецкой области 30 марта. Погибли два пенсионера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Оккупанты ударили из артиллерии по Красногоровке, в эпицентре обстрела был частный сектор с плотной жилой застройкой.

Во время вражеской атаки погиб 73-летний мужчина, находившийся в одном из домов. Его 50-летняя дочь получила ранения, ее госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и осколочные ранения.

На другой улице жертвой атаки стала 70-летняя женщина. Она погибла в собственном доме.

Из-за обстрелов повреждены жилые дома горожан и хозяйственные постройки. Правоохранители возбудили уголовное дело по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Украины 30 марта

Россия этой ночью выпустила по Украине 12 дронов, силы ПВО сбили 9 из них. Вражеские беспилотники сбивали в Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В Полтавской области были попадания. Глава Полтавской ОВА сообщил, что под ударом был инфраструктурный объект в Полтавском районе. По словам главы ОВА, в результате атаки жертв и пострадавших нет.

Также в Днепропетровской области ночью сбили четыре "Шахеда". Из-за падения обломков горел элеватор. Кроме того, россияне по Никополю беспилотником, в результате чего поврежден инфраструктурный объект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
NEWS
Ротация на Банковой. Зеленский устроил перестановки в СНБО и ОП: кто потерял кресла
Ротация на Банковой. Зеленский устроил перестановки в СНБО и ОП: кто потерял кресла
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России