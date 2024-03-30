Россияне ударили артиллерией по домам в Донецкой области: есть погибшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Оккупанты ударили из артиллерии по Красногоровке, в эпицентре обстрела был частный сектор с плотной жилой застройкой.

Во время вражеской атаки погиб 73-летний мужчина, находившийся в одном из домов. Его 50-летняя дочь получила ранения, ее госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и осколочные ранения.

На другой улице жертвой атаки стала 70-летняя женщина. Она погибла в собственном доме.

Из-за обстрелов повреждены жилые дома горожан и хозяйственные постройки. Правоохранители возбудили уголовное дело по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).