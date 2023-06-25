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Росіяни вдарили по Антонівці Херсонської області, є поранений

Фото: росіяни вдарили по Антонівці Херсонської області, є поранений (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вчергове обстріляли Антонівку Херсонської області. Один з цивільних отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"Поранення отримав 21-річний чоловік. Йому надається необхідна медична допомога", - пише пресслужба ОВА.

Наразі інші подробиці обстрілу не розкриваються.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення обласного центру Херсонської області нашими воїнами, російські окупанти щодня завдають ударів по деокупованих територіях регіону.

Внаслідок обстрілу житлового кварталу в Херсоні загинув цивільний. Також відомо про жінку, яка опинилась під завалами.

Протягом минулої доби, 24 червня, окупанти 59 разів вдарили по області, випустивши загалом 253 снаряди з артилерії, мінометів, "Градів" та авіації. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області. Відомо про двох постраждалих цивільних.

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