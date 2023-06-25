Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Як пише Прокудін, один зі снарядів розірвався посеред кімнати. Наразі відомо про 44-річного загиблого. Ще одна жінка опинилася під завалами.

Згідно з даними Херсонської обласної прокуратури, ворог відкрив вогонь по житловому кварталу міста близько о 03:20 ранку.

"За попередніми даними, російські війська атакували обласний центр артилерією. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії", - додає прокуратура.

Фото: російські окупанти вдарили по цивільних будинках в Херсоні, є загиблий (t.me/phogovua)

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти майже щодня обстрілюють звільнений нашими воїнами восени обласний центр Херсонської області.

Наприклад, лише за минулу добу, 24 червня, ворог 59 разів вдарив по мирним населеним пунктам Херсонської області. Загалом було випущено близько 253 снарядів з артилерії, мінометів, "Градів" та авіації. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області.

Тоді ж через російську агресію дві людини дістали поранення.