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Россияне ударили по Антоновке Херсонской области, есть раненый

Фото: россияне ударили по Антоновке Херсонской области, есть раненый (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Антоновку Херсонской области. Один из гражданских получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

"Ранение получил 21-летний мужчина. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - пишет пресс-служба ОВА.

В настоящее время другие подробности обстрела не раскрываются.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения областного центра Херсонской области нашими воинами, российские оккупанты ежедневно наносят удары по деоккупированным территориям региона.

В результате обстрела жилого квартала в Херсоне погиб гражданский. Также известно о женщине, оказавшейся под завалами.

За прошедшие сутки, 24 июня, оккупанты 59 раз ударили по области, выпустив в общей сложности 253 снаряда из артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области. Известно о двух пострадавших гражданских.

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