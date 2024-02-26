UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по ангарах із зерном та базі відпочинку в Харківській області (фото)

Фото: росіяни вдарили по ангарах із зерном та базі відпочинку в Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни в ніч проти 26 лютого обстріляли два райони Харківської області. Окупанти вдарили по ангарах із зерном та базі відпочинку.

Які наслідки нічної атаки РФ по Харківській області розповідаємо в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу було використано джерела пресслужби Харківської обласної прокуратури та Telegram-каналу голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"26 лютого близько 02:20 ворожі БпЛА вдарили по території непрацюючої бази відпочинку у селі Скрипаї Чугуївського району. Зруйновано пʼять будинків, ще два - пошкоджено. Сталась пожежа", - йдеться в повідомленні

Як зазначає Олег Синєгубов, мобільні вогневі групи Харківської області цієї ночі знищили три безпілотники окупантів, які мали цілі в Чугуївському районі. 

Приблизно двома годинами раніше збройні сили РФ завдали ракетні удари по цивільній інфраструктурі селища Пісочин.

"Пошкоджено будівлі підприємства, ангари з зерном, трактор, легкові та вантажні автомобілі. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області РФ", - зазначають в прокуратурі.

 Фото: наслідки обстрілів РФ по Харківській області в ніч проти 26 лютого (t.me/prokuratura_kharkiv)

Атака "Шахедами" по Україні

Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників. Сили ППО збили дев'ять "Шахедів" та три ракети.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків