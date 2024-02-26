Россияне ударили по ангарам с зерном и базе отдыха в Харьковской области (фото)

Россияне в ночь на 26 февраля обстреляли два района Харьковской области. Оккупанты ударили по ангарам с зерном и базе отдыха.
Какие последствия ночной атаки РФ по Харьковской области рассказываем в материале РБК-Украина.
При подготовке материала были использованы источники пресс-службы Харьковской областной прокуратуры и Telegram-канала главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
"26 февраля около 02:20 вражеские БпЛА ударили по территории неработающей базы отдыха в селе Скрипаи Чугуевского района. Разрушены пять домов, еще два - повреждены. Произошел пожар", - говорится в сообщении.
Как отмечает Олег Синегубов, мобильные огневые группы Харьковской области этой ночью уничтожили три беспилотника оккупантов, которые имели цели в Чугуевском районе.
Приблизительно двумя часами ранее вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре поселка Песочин.
"Повреждены здания предприятия, ангары с зерном, трактор, легковые и грузовые автомобили. По предварительным данным, оккупанты ударили по населенному пункту двумя ракетами типа С-300 с территории белгородской области РФ", - отмечают в прокуратуре.
Российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью ракет и ударных беспилотников. Силы ПВО сбили девять "Шахедов" и три ракеты.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение в частном секторе Днепра. Также было известно о пострадавших.
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