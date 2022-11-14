Россияне вчера вновь обстреляли Донецкую область: есть раненые

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего ранения получили четверо гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 13 ноября россияне ранили 4 гражданских в Донецкой области: в Курахово, Бахмуте, Андреевке и Ивановском", - рассказал Кириленко. Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1204 гражданских, еще 2592 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.