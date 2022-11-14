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Россияне вчера вновь обстреляли Донецкую область: есть раненые

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Донецкая область, Понедельник 14 ноября 2022 08:41
Россияне вчера вновь обстреляли Донецкую область: есть раненые Фото: россияне вчера вновь обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего ранения получили четверо гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 13 ноября россияне ранили 4 гражданских в Донецкой области: в Курахово, Бахмуте, Андреевке и Ивановском", - рассказал Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1204 гражданских, еще 2592 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, этой ночью российские оккупанты массированно обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию, выпустив более 60 снарядов.

Кроме того, враг ночью атаковал Запорожскую область. Повреждена линия электросетей.

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Донецкая область Российская Федерация
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