Россияне вчера вновь обстреляли Донецкую область: есть раненые
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего ранения получили четверо гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 13 ноября россияне ранили 4 гражданских в Донецкой области: в Курахово, Бахмуте, Андреевке и Ивановском", - рассказал Кириленко.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1204 гражданских, еще 2592 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, этой ночью российские оккупанты массированно обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию, выпустив более 60 снарядов.
Кроме того, враг ночью атаковал Запорожскую область. Повреждена линия электросетей.
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