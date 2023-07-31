Росіяни вчора ввечері скинули на Оріхів у Запорізькій області авіабомбу: є постраждалі

Деталі атаки

30 липня близько 21:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про влучання авіаційної бомби по критичній інфраструктурі міста.

"Внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування будівлі", - повідомили в ДСНС.

Постраждалі внаслідок обстрілу міста

Прибувши на місце події, рятувальники розпочали аварійно-рятувальні роботи з пошуку та порятунку людей.

Співробітники ДСНС деблокували 2 постраждалих з-під зруйнованих конструкцій будинку та передали травмованих медичним працівникам.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рятувальники додали, що на даний момент аварійно-рятувальні роботи з демонтажу конструкцій продовжуються.

Обстріли Оріхова

Російські війська регулярно обстрілюють місто, внаслідок цього страждає мирне населення. 10 липня в Оріхові завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського авіаудару. Внаслідок цього загинуло сім осіб.

Вже через три дні окупанти знову обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

19 липня росіяни знову обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.