Росіяни вчора ввечері скинули на Оріхів у Запорізькій області авіабомбу: є постраждалі

Російські війська вчора, 30 липня, скинули авіабомбу на будівлю критичної інфраструктури міста Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Деталі атаки
30 липня близько 21:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про влучання авіаційної бомби по критичній інфраструктурі міста.
"Внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування будівлі", - повідомили в ДСНС.
Постраждалі внаслідок обстрілу міста
Прибувши на місце події, рятувальники розпочали аварійно-рятувальні роботи з пошуку та порятунку людей.
Співробітники ДСНС деблокували 2 постраждалих з-під зруйнованих конструкцій будинку та передали травмованих медичним працівникам.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Рятувальники додали, що на даний момент аварійно-рятувальні роботи з демонтажу конструкцій продовжуються.
Російські війська регулярно обстрілюють місто, внаслідок цього страждає мирне населення. 10 липня в Оріхові завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського авіаудару. Внаслідок цього загинуло сім осіб.
Вже через три дні окупанти знову обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.
19 липня росіяни знову обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.
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