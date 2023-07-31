Россияне вчера вечером сбросили на Орехов в Запорожской области авиабомбу: есть пострадавшие

Детали атаки

30 июля около 21:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о попадании авиационной бомбы по критической инфраструктуре города.

"В результате обстрела произошло частичное разрушение здания", - сообщили в ГСЧС.

Пострадавшие в результате обстрела города

Прибыв на место происшествия, спасатели начали аварийно-спасательные работы по поиску и спасению людей.

Сотрудники ГСЧС деблокировали 2 пострадавших из-под разрушенных конструкций дома и передали травмированных медицинским работникам.

Фото: Последствия удара (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели добавили, что на данный момент аварийно-спасательные работы по демонтажу конструкций продолжаются.

Обстрелы Орехова

Российские войска регулярно обстреливают город, в результате этого страдает мирное население. 10 июля в Орехове завершили проведение аварийно-спасательных работ на месте российского авиаудара. В результате этого погибли семь человек.

Уже через три дня оккупанты снова обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

19 июля россияне снова обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.