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Россияне вчера вечером сбросили на Орехов в Запорожской области авиабомбу: есть пострадавшие

Фото: Иллюстративное фото (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска вчера, 30 июля, сбросили авиабомбу на здание критической инфраструктуры города Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали атаки

30 июля около 21:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о попадании авиационной бомбы по критической инфраструктуре города.

"В результате обстрела произошло частичное разрушение здания", - сообщили в ГСЧС.

Пострадавшие в результате обстрела города

Прибыв на место происшествия, спасатели начали аварийно-спасательные работы по поиску и спасению людей.

Сотрудники ГСЧС деблокировали 2 пострадавших из-под разрушенных конструкций дома и передали травмированных медицинским работникам.

Фото: Последствия удара (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели добавили, что на данный момент аварийно-спасательные работы по демонтажу конструкций продолжаются.

Обстрелы Орехова

Российские войска регулярно обстреливают город, в результате этого страдает мирное население. 10 июля в Орехове завершили проведение аварийно-спасательных работ на месте российского авиаудара. В результате этого погибли семь человек.

Уже через три дня оккупанты снова обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

19 июля россияне снова обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

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