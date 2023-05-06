Росіяни вчора ударили по селу під Ізюмом: ракета впала біля житлових будинків

"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, ввечері 5 травня окупанти завдали ракетний удар по селу Чистоводівка Ізюмського району. Ракета впала біля приватного житлового сектору. В наслідок чого було пошкоджено низку будинків та господарських споруд.

Внаслідок обстрілу утворилась вирва глибиною близько 7 м та діаметром 10 м.

З місця події правоохоронці вилучили уламки ракети. За попередніми даними, це була ракета типу Х-101.

Нагадаємо, вчора росіяни також обстріляли два заводи у Краматорську та Слов’янську.

Пізніше стало відомо, що Краматорський район Донецької області зазнав теж ракетного удару.

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