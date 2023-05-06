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Россияне вчера ударили по селу под Изюмом: ракета упала возле жилых домов

Фото: россияне атаковали Изюмский район (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Вчера, 5 мая, российские военные нанесли ракетный удар по селу Чистоводовка Изюмского района. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, вечером 5 мая оккупанты нанесли ракетный удар по селу Чистоводовка Изюмского района. Ракета упала возле частного жилого сектора. В результате чего был поврежден ряд домов и хозяйственных построек.

В результате обстрела образовалась воронка глубиной около 7 м и диаметром 10 м.

С места происшествия правоохранители изъяли обломки ракеты. По предварительным данным, это была ракета типа Х-101.

Напомним, вчера россияне также обстреляли два завода в Краматорске и Славянске.

Позже стало известно, что Краматорский район Донецкой области потерпел тоже ракетный удар.

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харковВойна России против Украины