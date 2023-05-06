Россияне вчера ударили по селу под Изюмом: ракета упала возле жилых домов

"Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, вечером 5 мая оккупанты нанесли ракетный удар по селу Чистоводовка Изюмского района. Ракета упала возле частного жилого сектора. В результате чего был поврежден ряд домов и хозяйственных построек.

В результате обстрела образовалась воронка глубиной около 7 м и диаметром 10 м.

С места происшествия правоохранители изъяли обломки ракеты. По предварительным данным, это была ракета типа Х-101.

Напомним, вчера россияне также обстреляли два завода в Краматорске и Славянске.

Позже стало известно, что Краматорский район Донецкой области потерпел тоже ракетный удар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.