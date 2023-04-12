Росіяни вчора обстріляли Донецьку область: є загиблий та постраждалі

Війська РФ вчора, 11 квітня, обстріляли Донецьку область. Внаслідок чого одна людина загинула, а восьмеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Росія вбиває цивільних! За 11 квітня стало відомо про 1 загиблого жителя Донеччини - у Вугледарі. Крім того, 8 людей в області зазнали поранень", - написав Кириленко.

Також він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.