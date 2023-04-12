Россияне вчера обстреляли Донецкую область: есть погибший и пострадавшие

Войска РФ вчера, 11 апреля, обстреляли Донецкую область. В результате чего один человек погиб, восемь ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
"Россия убивает гражданских! За 11 апреля стало известно об одном погибшем жителе Донецкой области - в Угледаре. Кроме того, 8 человек в области получили ранения", - написал Кириленко.
Также он отметил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ранее мы писали о том, что войска РФ обстреляли Сумскую область.
Также напомним, что российская армия 10 апреля обстреляла кладбище в Краматорске, в результате 20 могил разрушено.
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