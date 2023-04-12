Россияне вчера обстреляли Донецкую область: есть погибший и пострадавшие

Войска РФ вчера, 11 апреля, обстреляли Донецкую область. В результате чего один человек погиб, восемь ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"Россия убивает гражданских! За 11 апреля стало известно об одном погибшем жителе Донецкой области - в Угледаре. Кроме того, 8 человек в области получили ранения", - написал Кириленко.

Также он отметил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.