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Росіяни вчергове вдарили по Харківській області, пошкодили лікарню. Є поранений

Фото: росіяни вчергове вдарили по Харківській області, пошкодили лікарню (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові обстріляли Куп'янський район Харківської області. Пошкодили лікарню та поранили фельдшера.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у смт. Ківшарівка поранений 31-річний фельдшер, чоловік отримав осколкові поранення, медики надали необхідну допомогу. Є руйнування лікарні, вибиті вікна", - пише Синєгубов.

Як відзначив голова ОВА, російські нікчеми й далі тероризують мирне населення та руйнують інфраструктуру України.

Фото: росіяни вчергове вдарили по Харківській області, пошкодили лікарню (t.me/synegubov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харківській області двоє чоловіків підірвались на міні, яку залишили росіяни.

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