Россияне в очередной раз ударили по Харьковской области, повредили больницу. Есть раненый

Российские военные обстреляли Купянский район Харьковской области. Повредили больницу и ранили фельдшера.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Сегодня днем в результате обстрелов в пгт. Ковшаровка ранен 31-летний фельдшер, мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь. Есть разрушения больницы, выбиты окна", - пишет Синегубов.
Как отметил глава ОВА, российские ничтожества продолжают терроризировать мирное население и разрушают инфраструктуру Украины.
Фото: россияне в очередной раз ударили по Харьковской области, повредили больницу (t.me/synegubov)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области двое мужчин подорвались на мине, которую оставили россияне.
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