Росіяни вчергове обстріляли Слов'янськ: пошкоджено залізничну колію

Російські військові у неділю, 12 березня, вчергове обстріляли Слов'янськ. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено залізничну колію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадима Ляха.
Він також зазначив, що через обстріл пошкоджено контактну електромережу.
На щастя, обійшлося без загиблих.
Як повідомлялося раніше, рятувальники у Костянтинівці потрапили під обстріл під час ліквідації наслідків атаки.
До того ж, 11 березня росіяни з артилерії та "Ураганів" обстріляли Донецьку область, є загиблий та поранені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.