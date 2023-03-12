Росіяни вчергове обстріляли Слов'янськ: пошкоджено залізничну колію

Він також зазначив, що через обстріл пошкоджено контактну електромережу.

На щастя, обійшлося без загиблих.

Як повідомлялося раніше, рятувальники у Костянтинівці потрапили під обстріл під час ліквідації наслідків атаки.

До того ж, 11 березня росіяни з артилерії та "Ураганів" обстріляли Донецьку область, є загиблий та поранені.

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