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Росіяни вчергове обстріляли Слов'янськ: пошкоджено залізничну колію

Фото: росіяни вчергове обстріляли Слов'янськ (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові у неділю, 12 березня, вчергове обстріляли Слов'янськ. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено залізничну колію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадима Ляха.

Він також зазначив, що через обстріл пошкоджено контактну електромережу.

На щастя, обійшлося без загиблих.

Як повідомлялося раніше, рятувальники у Костянтинівці потрапили під обстріл під час ліквідації наслідків атаки.

До того ж, 11 березня росіяни з артилерії та "Ураганів" обстріляли Донецьку область, є загиблий та поранені.

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Донецька областьВійна Росії проти України