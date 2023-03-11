Ілюстративне фото: у Костянтинівці рятувальники потрапили під удар під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/mns gov ua)

Російські окупанти вдарили по Костянтинівці, коли рятувальники намагалися ліквідувати наслідки попереднього обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.