ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Костянтинівці рятувальники потрапили під удар під час ліквідації наслідків обстрілу

Новость на русском →
Костянтинівка, Субота 11 березня 2023 21:34
У Костянтинівці рятувальники потрапили під удар під час ліквідації наслідків обстрілу Ілюстративне фото: у Костянтинівці рятувальники потрапили під удар під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/mns gov ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вдарили по Костянтинівці, коли рятувальники намагалися ліквідувати наслідки попереднього обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У відомстві наголосили, що рятувальники продовжують працювати у надзвичайно небезпечних умовах.

"Під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів (Костянтинівки - ред.) стався повторний. Відважні та безстрашні! Світ має бачити, як українські рятувальники відчайдушно борються за людські життя на своєму фронті", - зазначили у ДСНС.

З відповідним відео можете ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 березня росіяни вкотре вдарили по Костянтинівці.

Внаслідок ворожої атаки поранення отримали вісім людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область ДСНС Константиновка Війна Росії проти України
NEWS
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації