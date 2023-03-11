У Костянтинівці рятувальники потрапили під удар під час ліквідації наслідків обстрілу
Російські окупанти вдарили по Костянтинівці, коли рятувальники намагалися ліквідувати наслідки попереднього обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
У відомстві наголосили, що рятувальники продовжують працювати у надзвичайно небезпечних умовах.
"Під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів (Костянтинівки - ред.) стався повторний. Відважні та безстрашні! Світ має бачити, як українські рятувальники відчайдушно борються за людські життя на своєму фронті", - зазначили у ДСНС.
З відповідним відео можете ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 березня росіяни вкотре вдарили по Костянтинівці.
Внаслідок ворожої атаки поранення отримали вісім людей.
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