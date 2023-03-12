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Россияне в очередной раз обстреляли Славянск: поврежден железнодорожный путь

Фото: россияне в очередной раз обстреляли Славянск (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные в воскресенье, 12 марта, в очередной раз обстреляли Славянск. В результате вражеской атаки поврежден железнодорожный путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Славянской городской военно-гражданской администрации Вадима Ляха.

Он также отметил, что из-за обстрелов повреждено контактную электросеть.

К счастью, обошлось без погибших.

Как сообщалось ранее, спасатели в Константиновке попали под обстрел при ликвидации последствий атаки.

К тому же, 11 марта россияне из артиллерии и "Ураганов" обстреляли Донецкую область, есть погибшие и раненые.

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