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Росіяни вчергове обстріляли Очаківську громаду з артилерії

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Миколаїв, Середа 08 березня 2023 08:36
Росіяни вчергове обстріляли Очаківську громаду з артилерії Фото: росіяни вчергове обстріляли Очаківську громаду з артилерії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За добу вівторка, 7 березня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. У Миколаєві обійшлось без обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, вчора, 7 березня, о 15:58 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

"Постраждалих немає", - розповів він.

При цьому, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялося, вранці у понеділок, 6 березня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. У самому обласному центрі було спокійно.

Нагадаємо, за 4 березня, російські окупанти тричі обстрілювали Очаківську громаду Миколаївської області. В самому обласному центрі - без атак.

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Миколаївська область
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