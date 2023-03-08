Росіяни вчергове обстріляли Очаківську громаду з артилерії

За добу вівторка, 7 березня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. У Миколаєві обійшлось без обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, вчора, 7 березня, о 15:58 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

"Постраждалих немає", - розповів він.

При цьому, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялося, вранці у понеділок, 6 березня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. У самому обласному центрі було спокійно.

Нагадаємо, за 4 березня, російські окупанти тричі обстрілювали Очаківську громаду Миколаївської області. В самому обласному центрі - без атак.