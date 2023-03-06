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Сьогодні зранку РФ обстріляла Очаківську громаду: била з артилерії та мінометів

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Миколаїв, Понеділок 06 березня 2023 08:30
Сьогодні зранку РФ обстріляла Очаківську громаду: била з артилерії та мінометів Фото: сьогодні вранці РФ обстріляла Московську громаду Миколаївської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у понеділок, 6 березня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. У самому обласному центрі було спокійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вчора, 5 березня, о 13:15 та сьогодні вранці, 6 березня, о 6:42 ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади", - розповів він.

За словами Кіма, постраждалих немає. При цьому, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялось, за вчора, 4 березня, російські окупанти тричі обстрілювали Очаківську громаду Миколаївської області. В самому обласному центрі - без атак.

Нагадаємо, на ранок суботи, 4 березня, ворог 7 разів бив з артилерії та мінометів акваторією та узбережжям Очаківської громади. Також під удар потрапила і Куцурубська община Миколаївської області.

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Миколаїв Миколаївська область
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