Сьогодні зранку РФ обстріляла Очаківську громаду: била з артилерії та мінометів

Вранці у понеділок, 6 березня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. У самому обласному центрі було спокійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вчора, 5 березня, о 13:15 та сьогодні вранці, 6 березня, о 6:42 ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади", - розповів він.

За словами Кіма, постраждалих немає. При цьому, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялось, за вчора, 4 березня, російські окупанти тричі обстрілювали Очаківську громаду Миколаївської області. В самому обласному центрі - без атак.

Нагадаємо, на ранок суботи, 4 березня, ворог 7 разів бив з артилерії та мінометів акваторією та узбережжям Очаківської громади. Також під удар потрапила і Куцурубська община Миколаївської області.