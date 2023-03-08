Россияне в очередной раз обстреляли Очаковскую общину из артиллерии

За сутки вторника, 7 марта, российские оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. В Николаеве обошлось без обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, вчера, 7 марта, в 15:58 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины.

"Пострадавших нет", – рассказал он.

При этом в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, утром в понедельник, 6 марта, российские оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. В самом областном центре было спокойно.

Напомним, за 4 марта, российские оккупанты трижды обстреливали Очаковскую общину Николаевской области. В самом областном центре - без атак.