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Россияне в очередной раз обстреляли Очаковскую общину из артиллерии

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Николаев, Среда 08 марта 2023 08:36
Россияне в очередной раз обстреляли Очаковскую общину из артиллерии Фото: россияне в очередной раз обстреляли Очаковскую общину из артиллерии (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки вторника, 7 марта, российские оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. В Николаеве обошлось без обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, вчера, 7 марта, в 15:58 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины.

"Пострадавших нет", – рассказал он.

При этом в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, утром в понедельник, 6 марта, российские оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. В самом областном центре было спокойно.

Напомним, за 4 марта, российские оккупанты трижды обстреливали Очаковскую общину Николаевской области. В самом областном центре - без атак.

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Николаевская область
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