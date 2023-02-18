Росіяни вчергове обстріляли Луганську область: є поранена

Сьогодні, 18 лютого, військові РФ обстріляли селище в Луганській області. В результаті чого було поранено літню жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні о 10-й ранку росіяни накрили масованим вогнем деокуповане селище Невське Сватівського району", - заявив Гайдай.

За його словами, в результаті атаки в селищі було зруйновано приватні будинки та поранено жінку 84 років. наразі поранену жінку доставили до лікарні в Донецькій області.

Крім того, голова ОВА повідомив, що в селищі Невське досі залишається понад 100 людей.