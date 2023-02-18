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Росіяни вчергове обстріляли Луганську область: є поранена

Фото: росіяни вчергове обстріляли Луганську област (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 лютого, військові РФ обстріляли селище в Луганській області. В результаті чого було поранено літню жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні о 10-й ранку росіяни накрили масованим вогнем деокуповане селище Невське Сватівського району", - заявив Гайдай.

За його словами, в результаті атаки в селищі було зруйновано приватні будинки та поранено жінку 84 років. наразі поранену жінку доставили до лікарні в Донецькій області.

Крім того, голова ОВА повідомив, що в селищі Невське досі залишається понад 100 людей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у спробі залякати мирне населення російські війська продовжують обстрілювати Україну.

До того ж сьогодні військові РФ двічі обстріляли Харківську область, в результаті чого пошкодили лікарню та школу.

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ЛуганськВійна Росії проти України