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Россияне в очередной раз обстреляли Луганскую область: есть раненая

Фото: россияне в очередной раз обстреляли Луганскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 февраля, военные РФ обстреляли поселок в Луганской области. В результате чего была ранена пожилая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сегодня в 10 утра россияне накрыли массированным огнем деоккупированный поселок Невское Сватовского района", - заявил Гайдай.

По его словам, в результате атаки в поселке были разрушены частные дома и ранена женщина 84 лет. Раненую женщину доставили в больницу в Донецкой области.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что в поселке Невское до сих пор остается более 100 человек.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в попытке запугать мирное население российские войска продолжают обстреливать Украину.

К тому же, сегодня военные РФ дважды обстреляли Харьковскую область, в результате чего повредили больницу и школу.

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