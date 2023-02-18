ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Намагаються залякати населення. РФ за добу атакувала десяток областей, є жертви, - Зеленський

Новость на русском →
Субота 18 лютого 2023 14:59
Намагаються залякати населення. РФ за добу атакувала десяток областей, є жертви, - Зеленський Фото: РФ за добу атакувала десяток областей, є жертви (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська у спробі залякати мирне населення продовжують обстрілювати Україну. Лише за останню добу ворог атакував 10 областей, є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

"Кожен, хто вчиняє цей постійний терор, чекатиме справедливого покарання. Відповідати обов'язково доведеться. За кожне зруйноване життя. За кожну ракету, випущену Україною. За все те зло і страждання, яке Росія принесла на нашу землю", - написав президент.

Нагадаємо, в Україні ранок суботи, 18 лютого, розпочався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей. Внаслідок чергової атаки росіян прильоти було зафіксовано у деяких містах України.

Також повідомлялося, що вранці окупаційні війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні ракетный удар
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде