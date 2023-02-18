Намагаються залякати населення. РФ за добу атакувала десяток областей, є жертви, - Зеленський

Російські війська у спробі залякати мирне населення продовжують обстрілювати Україну. Лише за останню добу ворог атакував 10 областей, є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

"Кожен, хто вчиняє цей постійний терор, чекатиме справедливого покарання. Відповідати обов'язково доведеться. За кожне зруйноване життя. За кожну ракету, випущену Україною. За все те зло і страждання, яке Росія принесла на нашу землю", - написав президент.

Нагадаємо, в Україні ранок суботи, 18 лютого, розпочався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей. Внаслідок чергової атаки росіян прильоти було зафіксовано у деяких містах України.

Також повідомлялося, що вранці окупаційні війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області.

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