Росіяни вчергове обстріляли Луганську область: є поранена
Сьогодні, 18 лютого, військові РФ обстріляли селище в Луганській області. В результаті чого було поранено літню жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Сьогодні о 10-й ранку росіяни накрили масованим вогнем деокуповане селище Невське Сватівського району", - заявив Гайдай.
За його словами, в результаті атаки в селищі було зруйновано приватні будинки та поранено жінку 84 років. наразі поранену жінку доставили до лікарні в Донецькій області.
Крім того, голова ОВА повідомив, що в селищі Невське досі залишається понад 100 людей.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у спробі залякати мирне населення російські війська продовжують обстрілювати Україну.
До того ж сьогодні військові РФ двічі обстріляли Харківську область, в результаті чого пошкодили лікарню та школу.
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