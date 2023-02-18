Россияне в очередной раз обстреляли Луганскую область: есть раненая

Сегодня, 18 февраля, военные РФ обстреляли поселок в Луганской области. В результате чего была ранена пожилая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сегодня в 10 утра россияне накрыли массированным огнем деоккупированный поселок Невское Сватовского района", - заявил Гайдай.

По его словам, в результате атаки в поселке были разрушены частные дома и ранена женщина 84 лет. Раненую женщину доставили в больницу в Донецкой области.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что в поселке Невское до сих пор остается более 100 человек.