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Росіяни вчергове обстріляли Херсонську область: є жертви

Фото: росіяни вчергове обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації вчергове обстріляли Херсон та область, в результаті чого було дві жінки загинули, ще троє осіб отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської ОВА в Telegram.

У Суворовському районі Херсонської області уламками від вибуху російського снаряду був понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці.

Також окупанти обстріляли й селище Комишани, де в наслідок обстрілу були поранені троє людей, 25-річна дівчина від отриманих ран померла.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - додали в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, вчора в Херсонській області повітряна тривога тривала понад 13 годин. За цей час в області було зафіксовано декілька вибухів.

Також під час вчорашньої ракетної атаки росіяни вдарили ракетою по сільраді в Херсонській області.

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