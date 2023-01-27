Росіяни вчергове обстріляли Херсонську область: є жертви

У Суворовському районі Херсонської області уламками від вибуху російського снаряду був понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці.

Також окупанти обстріляли й селище Комишани, де в наслідок обстрілу були поранені троє людей, 25-річна дівчина від отриманих ран померла.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - додали в Херсонській ОВА.