ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти ударили ракетою по сільраді в Херсонській області: є жертви

Новость на русском →
Херсонська область , Четвер 26 січня 2023 16:15
Окупанти ударили ракетою по сільраді в Херсонській області: є жертви Фото: Окупанти ударили ракетою по сільраді в Херсонській області (t.me/vilkul)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 26 січня, російські війська ударили ракетою по сільраді в селі Кочубеївка Бериславського району Херсонської області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Під час ракетної атаки росіяни вдарили ракетою по будівлі Кочубеївської сільради. Напевно, думали, що там військовий об'єкт", - написав Вілкул.

У результаті удару один співробітник загинув, четверо поранено та евакуйовано до лікарень Кривого Рогу. Серед них - голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк.
Наразі лікарі борються за її життя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у середу, посеред дня, 25 січня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області, навмисно влучивши в продуктовий магазин. Двоє людей загинули, троє поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла