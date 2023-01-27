Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: есть жертвы

Военные Российской Федерации в очередной раз обстреляли Херсон и область, в результате чего две женщины погибли, еще три человека получили травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской ОВ в Telegram.
В Суворовском районе Херсонской области обломками взрыва российского снаряда был изуродован автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте.
Также оккупанты обстреляли и поселок Камышаны, где в результате обстрела были ранены три человека, 25-летняя девушка от полученных ран погибла.
"Искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавили в Херсонской ОВА.
Напомним, вчера в Херсонской области воздушная тревога продолжалась более 13 часов. За это время в области было зафиксировано несколько взрывов.
Также во время вчерашней ракетной атаки россияне ударили ракетой по сельсовету в Херсонской области.
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