Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: есть жертвы

В Суворовском районе Херсонской области обломками взрыва российского снаряда был изуродован автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте.

Также оккупанты обстреляли и поселок Камышаны, где в результате обстрела были ранены три человека, 25-летняя девушка от полученных ран погибла.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавили в Херсонской ОВА.