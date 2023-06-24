Росіяни вбивають росіян. Експерт відповів, чи буде в Росії громадянська війна

На думку Селезньова, події, які зараз відбуваються в Росії все більше нагадують цирк, і Пригожин, можливо, намагається виявити неблагонадійні елементи серед політичної еліти, які готові повстати проти Путіна.

"Технічно знищити Пригожина простіше простого. Російська державна система - тоталітарна. Пригожин живий, він хитає ситуацію, веде переговори із заступником начальника Генштабу (Володимиром Алексєєвим, - ред.), реально бойовим генералом, якому в Росії не так багато рівних... Я досить обережний в оцінках, чи приведе це до громадянської війни. Мені здається, це перевірка чи зріз настроїв, фіксація персонажів, які готові будуть зреагувати на заклик Пригожина щодо створення спротиву", - вважає він.

За словами Селезньова, події можуть бути заздалегідь спланованою операцією, оскільки Валерій Герасимов - начальник Генштабу РФ - є автором концепції гібридної війни. І пригожинський заколот може бути частиною цього цирку. Зараз українським силам залишається лише і надалі просуватися вперед, а не сподіватися на громадянську війну в Росії.

Чим вигідна ситуація в Росії українським військовим читайте в матеріалі РБК-Україна "Вікно можливостей для ЗСУ. Чи доведе бунт Пригожина до громадянської війни в РФ".

Що цьому передувало

Нагадаємо, між власником ПВК "Вагнера" та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу декілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" справді вийшли з Бахмуту, на позиціях їх замінила регулярна армія.

Вчора конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", але почав з Ростова.

Після опівночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони і зараз рухаються по Ростовській області, а зранку "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові.

РБК-Україна пояснило, як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну - читайте про це у нашому матеріалі.

Про все, що наразі відбувається у Росії читайте в текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.