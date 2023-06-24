Россияне убивают россиян. Эксперт ответил, будет ли в России гражданская война

По мнению Селезнева, происходящие сейчас в России события все больше напоминают цирк, и Пригожин, возможно, пытается выявить неблагонадежные элементы среди политической элиты, которые готовы восстать против Путина.

"Технически уничтожить Пригожина проще простого. Российская государственная система – тоталитарная. Пригожин жив, он качает ситуацию, ведет переговоры с заместителем начальника Генштаба (Владимиром Алексеевым, – ред.), реально боевым генералом, которому в России не так много равных... Я достаточно осторожен в оценках, приведет ли это к гражданской войне. Мне кажется, это проверка или срез настроений, фиксация персонажей, которые готовы будут среагировать на призыв Пригожина о создании сопротивления", - считает он.

По словам Селезнева, события могут быть заранее спланированной операцией, поскольку Валерий Герасимов – начальник Генштаба РФ – является автором концепции гибридной войны. И пригожинский мятеж может быть частью этого цирка. Сейчас украинским силам остается только и дальше продвигаться вперед, а не надеяться на гражданскую войну в России.

Чем выгодна ситуация в России украинским военным читайте в материале РБК-Украина "Окно возможностей для ВСУ. Доведет ли бунт Пригожина до гражданской войны в РФ".

Что этому предшествовало

Напомним, между владельцем ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин винит Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, на позициях их заменила регулярная армия.

Вчера конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Главарь заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "уходить на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину – читайте об этом в нашем материале.

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