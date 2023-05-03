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Росіяни вбили трьох енергетиків під час обстрілу у Херсонській області

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Херсон, Середа 03 травня 2023 14:50
Росіяни вбили трьох енергетиків під час обстрілу у Херсонській області Фото: окупанти обстріляли село Степанівка Херсонської області та вбили трьох енергетиків (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Днем у середу, 3 травня, російські окупанти обстріляли село Степанівка Херсонської області. Загинули троє енергетиків, які займались аварійно-відновлювальними роботами.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"В обід російська армія атакувала Степанівку з РСЗВ. На жаль, загинули троє людей. Двоє на місці, один - в кареті швидкої. Загиблі – це працівники обленерго, котрі виконували аварійно-відновлювальні роботи. Але їх підло обстріляли російські терористи", - розповів він.

Крім цього, за словами Прокудіна, окупанти обстріляли Михайлівку, Гаврилівку та Тягинці, де постраждалих немає.

"В Іванівці поранено 61-річного місцевого жителя", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, сьогодні росіяни обстріляли село Токарівка Херсонської області, одна людина загинула.

Також окупанти вже двічі обстріляли Херсон. У першому випадку метою росіян став гіпермаркет, де троє людей загинули, п'ятеро отримали поранення, а в другому - залізничний вокзал, де вже відомо про одного загиблого та трьох поранених.

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