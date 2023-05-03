Росіяни вбили трьох енергетиків під час обстрілу у Херсонській області

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"В обід російська армія атакувала Степанівку з РСЗВ. На жаль, загинули троє людей. Двоє на місці, один - в кареті швидкої. Загиблі – це працівники обленерго, котрі виконували аварійно-відновлювальні роботи. Але їх підло обстріляли російські терористи", - розповів він.

Крім цього, за словами Прокудіна, окупанти обстріляли Михайлівку, Гаврилівку та Тягинці, де постраждалих немає.

"В Іванівці поранено 61-річного місцевого жителя", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, сьогодні росіяни обстріляли село Токарівка Херсонської області, одна людина загинула.

Також окупанти вже двічі обстріляли Херсон. У першому випадку метою росіян став гіпермаркет, де троє людей загинули, п'ятеро отримали поранення, а в другому - залізничний вокзал, де вже відомо про одного загиблого та трьох поранених.