Россияне убили троих энергетиков во время обстрела в Херсонской области

Днем в среду, 3 мая, российские оккупанты обстреляли село Степановка Херсонской области. Погибли три энергетика, которые занимались аварийно-восстановительными работами.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"В обед российская армия атаковала Степановку из РСЗО. К сожалению, погибли три человека. Двое на месте, один - в карете скорой. Погибшие - это работники облэнерго, которые выполняли аварийно-восстановительные работы. Но их подло обстреляли российские террористы", - рассказал он.

Кроме этого, по словам Прокудина, оккупанты обстреляли Михайловку, Гавриловку и Тягинцы, где пострадавших нет.

"В Ивановке ранен 61-летний местный житель", - добавил глава региона.

Как сообщалось, сегодня россияне обстреляли село Токаревка Херсонской области, один человек погиб.

Также оккупанты уже дважды обстреляли Херсон. В первом случае целью россиян стал гипермаркет, где три человека погибли, пятеро получили ранения, а во втором - железнодорожный вокзал, где уже известно об одном погибшем и трех раненых.