ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне убили троих энергетиков во время обстрела в Херсонской области

Новина українською →
Херсон, Среда 03 мая 2023 14:50
Россияне убили троих энергетиков во время обстрела в Херсонской области Фото: оккупанты обстреляли село Степановка Херсонской области и убили трех энергетиков (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Днем в среду, 3 мая, российские оккупанты обстреляли село Степановка Херсонской области. Погибли три энергетика, которые занимались аварийно-восстановительными работами.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В обед российская армия атаковала Степановку из РСЗО. К сожалению, погибли три человека. Двое на месте, один - в карете скорой. Погибшие - это работники облэнерго, которые выполняли аварийно-восстановительные работы. Но их подло обстреляли российские террористы", - рассказал он.

Кроме этого, по словам Прокудина, оккупанты обстреляли Михайловку, Гавриловку и Тягинцы, где пострадавших нет.

"В Ивановке ранен 61-летний местный житель", - добавил глава региона.

Как сообщалось, сегодня россияне обстреляли село Токаревка Херсонской области, один человек погиб.

Также оккупанты уже дважды обстреляли Херсон. В первом случае целью россиян стал гипермаркет, где три человека погибли, пятеро получили ранения, а во втором - железнодорожный вокзал, где уже известно об одном погибшем и трех раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных