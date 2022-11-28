Фото: росіяни вбили ще двох людей у Донецькій області (ілюстрація/Getty Images)

За неділю, 27 листопада російські окупанти вбили двох людей в Донецькій області. Це трапилось під час обстрілу Курахового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.