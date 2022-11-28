Росіяни вбили ще двох людей у Донецькій області
За неділю, 27 листопада російські окупанти вбили двох людей в Донецькій області. Це трапилось під час обстрілу Курахового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 27 листопада росіяни вбили 2 цивільних в Донецькій області - у Кураховому", - розповів він.
За словами очільника регіону, ще 4 людини в області дістали поранення.
Як додав Кириленко загалом, починаючи з 24 лютого в Донецькій області росіяни вбили 1230 людей, ще 2646 отримали поранення.
До того ж наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Як повідомлялось, російські військові обстріляли з артилерії Курахове у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, ще одна зазнала поранень.
Також вранці 27 листопада росіяни обстріляли Авдіївку, одна людина зазнала поранень.
Нагадаємо, до цього окупанти обстріляли Курахове 13 листопада. Тоді вони поцілили у двоповерховий будинок.
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