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Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку у Кураховому

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Курахово, Неділя 13 листопада 2022 15:14
Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку у Кураховому Фото: окупанти вдарили ракетою по Кураховому (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні, 13 листопада, завдали ракетного удару по місту Курахове Донецької області. Окупанти поцілили у двоповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Російська ракета влучила у двоповерховий будинок, внаслідок чого пошкоджень зазнали два сусідні будинки та адміністративна будівля.

За попередніми даними, поранення отримала одна людина. На щастя, обійшлося без загиблих.

Кириленко зазначив, що уся територія Донецької області прострілюється окупантами. Тому він закликає жителів евакуюватися.

"Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - закликав голова області.

Фото: окупанти вдарили ракетою по Кураховому (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, вчора російські війська обстрілювали Авдіївку, Бахмут, Святогірськ, Дружківку та інші населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені.

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Обстріл ракетный удар Донецька область Курахово
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