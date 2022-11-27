Росіяни обстріляли Курахове Донецької області, є загиблі та поранені

Російські військові обстріляли з артилерії Курахове у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

В результаті ворожого обстрілу було пошкоджено чотири будинки.

"Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь - росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних. Не залишайтесь на Донеччині - ви ставите під ризик власне життя!" - написав Кириленко.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли Авдіївку, одна людина зазнала поранень.

26 листопада окупанти завдали авіаудару по Часовому Яру, одна людина загинула.

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