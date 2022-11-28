Фото: россияне убили еще двух человек в Донецкой области (иллюстрация/Getty Images)

За воскресенье, 27 ноября, российские оккупанты убили двух человек в Донецкой области. Это произошло во время обстрела Курахово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.