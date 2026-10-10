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Росіяни вбили хлопчика та поранили ще двох дітей на Дніпропетровщині

17:02 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Росіяни вбили хлопчика та поранили ще двох дітей на Дніпропетровщині Фото: Ворог продовжує полювати навіть на дітей (Getty Images)
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11-річний хлопчик став жертвою нової атаки російських загарбників на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це заявив глава місцевої ОДА(ОВА) Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Через ворожу атаку на Нікопольщині загинув 11-річний хлопчик", - написав Ганжа.

За його словами, окупанти скинули боєприпас з безпілотника у Покровській громаді.

Окрім того, вказано, що ворог поранив ще двох неповнолітніх - 12-річного хлопчика і 10-річну дівчинку. Ганжа уточнив, що дітей одразу шпиталізували.

"Медики надають усю необхідну допомогу.Щирі співчуття родині загиблого хлопчика", - написав глава ОДА.

Атаки РФ на Дніпропетровщину

Протягом поточної доби росіяни понад 10 разів атакували п'ять районів області, застосовуючи безпілотники та артилерію.

У Дніпровському районі пошкоджено склад логістичної компанії, а в Дніпрі - автомобілі комунального підприємства.

За словами Ганжі, на Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська та Покровська громади.

У Кривому Розі та Зеленодольській громаді російські війська били по інфраструктурі. А у Синельниківському районі атакували Українську громаду, де виникла пожежа.

У П'ятихатській громаді Кам'янського району пошкоджено інфраструктуру.

Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки нового ворожого удару по Києву - цього разу росіяни влучили в ресторан.

Окрім того, ми публікували попередження президента Володимира Зеленського щодо майбутніх ударів з боку РФ.

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