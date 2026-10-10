Росіяни вбили хлопчика та поранили ще двох дітей на Дніпропетровщині
11-річний хлопчик став жертвою нової атаки російських загарбників на Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це заявив глава місцевої ОДА(ОВА) Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
"Через ворожу атаку на Нікопольщині загинув 11-річний хлопчик", - написав Ганжа.
За його словами, окупанти скинули боєприпас з безпілотника у Покровській громаді.
Окрім того, вказано, що ворог поранив ще двох неповнолітніх - 12-річного хлопчика і 10-річну дівчинку. Ганжа уточнив, що дітей одразу шпиталізували.
"Медики надають усю необхідну допомогу.Щирі співчуття родині загиблого хлопчика", - написав глава ОДА.
Атаки РФ на Дніпропетровщину
Протягом поточної доби росіяни понад 10 разів атакували п'ять районів області, застосовуючи безпілотники та артилерію.
У Дніпровському районі пошкоджено склад логістичної компанії, а в Дніпрі - автомобілі комунального підприємства.
За словами Ганжі, на Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська та Покровська громади.
У Кривому Розі та Зеленодольській громаді російські війська били по інфраструктурі. А у Синельниківському районі атакували Українську громаду, де виникла пожежа.
У П'ятихатській громаді Кам'янського району пошкоджено інфраструктуру.
Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки нового ворожого удару по Києву - цього разу росіяни влучили в ресторан.
Окрім того, ми публікували попередження президента Володимира Зеленського щодо майбутніх ударів з боку РФ.