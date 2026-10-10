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Россияне убили мальчика и ранили еще двоих детей на Днепропетровщине

17:02 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Россияне убили мальчика и ранили еще двоих детей на Днепропетровщине Фото: Враг продолжает охотиться даже на детей (Getty Images)
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11-летний мальчик стал жертвой новой атаки российских захватчиков на Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом заявил глава местной ОГА(ОВА) Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Из-за вражеской атаки на Никопольщине погиб 11-летний мальчик", - написал Ганжа.

По его словам, оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника в Покровской общине.

Кроме того, указано, что враг ранил еще двух несовершеннолетних - 12-летнего мальчика и 10-летнюю девочку. Ганжа уточнил, что детей сразу госпитализировали.

"Медики оказывают всю необходимую помощь. Искренние соболезнования семье погибшего мальчика", - написал глава ОГА.

Атаки РФ на Днепропетровщину

В течение суток россияне более 10 раз атаковали пять районов области, применяя беспилотники и артиллерию.

В Днепровском районе поврежден склад логистической компании, а в Днепре-– автомобили коммунального предприятия.

По словам Ганжи, в Никопольщине под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Томаковская и Покровская общины.

В Кривом Роге и Зеленодольской общине российские войска били по инфраструктуре. А в Синельниковском районе атаковали Украинское общество, где возник пожар.

В Пятихатской общине Каменского района повреждена инфраструктура.

Ранее РБК-Украина рассказывало о последствиях нового вражеского удара по Киеву - на этот раз россияне попали в ресторан.

Кроме того, мы публиковали предупреждение президента Владимира Зеленского о новых ударах со стороны РФ.

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